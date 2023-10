SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Christiane Torloni fez uma postagem em suas redes sociais para se posicionar contra o projeto de lei nº 580/2007, que propõe a desconsideração da união homoafetiva como casamento civil.

A atriz compartilhou uma cena da novela "Mulheres Apaixonadas", em que a sua personagem, Helena, repreende Paulinha, interpretada por Roberta Gualda, por ter sido homofóbica com Clara, encarnada por Aline Moraes, que namorava outra mulher.

"Faço minhas as palavras do grande Manoel Carlos, que há mais de 20 anos, em Mulheres Apaixonadas, alertava para os perigos do preconceito e do retrocesso. Vamos anotar os nomes dos parlamentares que estão querendo transformar o Brasil em um país obscurantista. É nas urnas que vamos nos livrar deles, maus brasileiros", escreveu.

Torloni também deu vida a Rafaela, estilista lésbica na novela "Torre de Babel", em 1992. A personagem fazia par com Leila Sampaio, interpretada por Silvia Pfeifer, mas ambas acabaram morrendo em uma explosão para por fim ao romance lésbico na trama.