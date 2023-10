SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empate no jogo entre Brasil e Venezuela, na noite de quinta-feira (13), na Arena Pantanal, em Cuiabá, deixou muitos torcedores frustrados. Tida como a favorita na disputa, a seleção brasileira abriu o placar, mas a Venezuela não ficou para trás e logo marcou.

A realidade falha, no entanto, fez um dos espectadores na torcida arremessar um balde de pipoca em Neymar, que atingiu a cabeça do craque. Ele, então, ficou nervoso e apontou o dedo em riste em direção aos assentos, xingando o possível responsável.

O jogador foi contido por Marquinhos. Em entrevista na zona mista após o ocorrido, Neymar afirmou que ficou nervoso porque não está no país para passar férias.

"É triste, vim fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender meu país. Estamos dando nosso melhor e muitas vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Esse tipo de atitude eu condeno. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo", afirmou.

Ele se tornou pai novamente na última sexta-feira (6), com o nascimento de Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.