SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cariúcha foi a 3ª eliminada de A Fazenda 15 (Record). Conforme a votação popular, a influencer registrou 9,74% dos votos e deixou o reality show na noite desta quinta-feira (12). Ela disputava a permanência no programa com Márcia Fu e Shayan.

Shayan recebeu mais votos para permanecer em A Fazenda, enquanto Márcia Fu foi a segunda da preferência do público. Ambos não tiveram seus porcentuais divulgados. No reality, os espectadores votam em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

Galisteu encerrou a votação às 0h01 e já iniciou seu discurso da despedida do peão. "Coragem, amores, vocês três tem isso de sobra", elogiou ela. Assim, ela anunciou que Shayan seguiria no game. Após saber que foi salvo, o influencer voltou pulando para a casa e agradecendo aos céus. Depois, a apresentadora informou o resultado final, sentenciando a eliminada da semana.

Cariúcha, Márcia Fu e Yuri Meirelles foram indicados na votação desta terça-feira (10) e se enfrentaram na prova do fazendeiro. Shayan, por sua vez, já estava na roça por ter sido a indicação surpresa da roça.

No entanto, nesta quarta-feira (11), Yuri venceu a prova do fazendeiro e foi retirado da berlinda, além de conquistar o reinado.