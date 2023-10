CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo da cantora Jojo Todynho comemorando a eliminação da também cantora Alessandra Cariúcha do reality A Fazenda 15 (Record TV) viralizou no Twitter. Cariúcha é um desafeto de Jojo há tempos e foi a 3ª eliminada do jogo nos primeiros minutos desta sexta-feira (13).

No vídeo, publicado no Instagram, Jojo aparece dançando e gritando: "eliminada, eliminada". Em outra publicação, a cantora diz que o mal venceu o bem. Ela ainda fez uma live assim que o resultado da votação foi divulgado.

"Queria falar para vocês que eu sou a boa, e vale a pena lembrar que eu nunca estive maluca na minha tese. Campeã, bebê, campeã. Eternamente campeã. Como é que pode, a ruim campeã, a boa cancelada", disse Jojo aos risos.

Os vídeos foram parar no X (antigo Twitter) e viraram o entretenimento da madrugada para centenas de usuários da rede social.

"A Jojo estourou até um champagne para comemorar a eliminação da Cariúcha. Tô passando mal (sic)", publicou uma usuária, com um trecho da live onde a cantora aparece celebrando a eliminação da rival.

A quantidade de publicações sobre a eliminação levou a tag "Cariúcha" ao top 3 dos assuntos mais comentados da rede social na primeira hora pós eliminação.

Cariúcha teve 9,74% dos votos e deixou o reality show. Ela disputava a permanência no programa com Márcia Fu e Shayan.

Shayan recebeu mais votos para permanecer em A Fazenda, enquanto Márcia Fu foi a segunda da preferência do público. Ambos não tiveram seus porcentuais divulgados. No reality, os espectadores votam em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

Jojo move uma ação judicial contra Cariúcha por "disseminar ódio contra ela em suas redes sociais". Segundo o site Metrópoles, a campeã da edição de 2020 do reality pede à Justiça que proíba Cariúcha de citar seu nome em publicações, além de indenização por danos morais de no mínimo R$ 50 mil.

No perfil de Cariúcha no Instagram, uma publicação lamentou a eliminação da ex-peoa.

"Nossa Cari viveu o reality, se jogou com tudo e viveu todas as emoções. Cariúcha sai cedo do jogo, mas com toda certeza, marcou A Fazenda 15. Gratidão a todos que nos apoiaram e votaram incansavelmente para que ela fosse salva, Cariúcha vai ficar muito feliz e grata por isso", diz a publicação.