SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferente da família, que vem da música, o filho da cantora Maria Rita e o neto de Elis Regina, escolheu a modelagem como carreira. Antonio Baldini, de 19 anos, é filho da artista e fruto do relacionamento com o diretor de televisão Marcus Baldini.

Dividido entre Rio de Janeiro e São Paulo, ele escolheu a agência Way Model, a mesma de nomes como a top internacional Alessandra Ambrósio, Marlon Teixeira e Pedro Novaes, filho dos atores Leticia Spiller e Marcelo Novaes.

A cantora já afirmou ser bem apegada ao filho mais velho. Ela também é mãe de Alice, de 10 anos, do casamento com Davi Moraes. Recentemente, esteve envolvida em uma polêmica após um comercial de uma marca de carros, feito com inteligência artificial.

Na gravação, ela aparece junto com Elis e cantam "Como Nossos Pais", de Belchior. A campanha chegou a ser investigada pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).