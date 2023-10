SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gonçalo Roque já está em casa após sair da UTI do Hospital São Luiz, no Itaim Bibi, em São Paulo.

O ex-assistente de Silvio Santos apareceu tomando café da manhã em uma foto compartilhada nas redes sociais pela esposa, Janilda Nogueira.

"Bom dia, olha, já em casa tomando o meu cafezinho que ele estava morrendo de saudade. Agora, (são) 14 dias em casa repousando", disse Janilda Nogueira

O QUE ACONTECEU COM ROQUE?

Roque está internado no Hospital São Luiz Itaim, após desmaiar em casa, desde o dia 3 de outubro.

À época, Janilda publicou uma foto do assistente de palco no hospital. "Maria passa na frente, proteja o Roque e faça com que os exames dele estejam normais. E pare de nos assustar", escreveu ela na legenda.

Em 2017, Roque passou por cirurgia para implantar uma válvula na cabeça após ser diagnosticado com hidrocefalia.

Em fevereiro deste ano, ele passou por uma nova cirurgia após ter uma infecção no braço. Na ocasião, ele havia caído na rampa do condomínio onde mora e se machucado.