SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parque Villa-Lobos é, neste domingo, 15, sede do Festival Consumo Consciente ?evento gratuito que ocupa parte da manhã e a tarde com shows e conversas sobre a consciência socioambiental.

Das 10h às 18h, o parque recebe atrações como a apresentação inédita da Orquestra Filarmônica de Paraisópolis ao lado de Chico César e Negra Li ?que também tocam separadamente? e também de grupos como o Samba de Dandara, a Banda Cucamonga, formada por artistas de rua, e a escola de samba Unidos de Paraisópolis, composta por crianças da comunidade.

A programação de conversas inclui temas como a economia circular, o consumo consciente, o método do upcycling e o mundo das Pancs ?plantas alimentícias não convencionais.

Além disso, quem for ao festival também poderá acessar a área de alimentação consciente tocada pela Cozinha da Ocupação 9 de Julho, conferir 20 pequenos negócios numa feira de produtos sustentáveis e aprender como cuidar e montar sua própria horta.

Há, ainda, área dedicada aos pequenos com jogos, instalações e brincadeiras imersivas em realidade virtual ?tudo girando em torno do tema da sustentabilidade.

Veja, abaixo, a programação completa do evento.

PALCO PRINCIPAL

11h45 - Banda Cucamonga

13h15 - Unidos de Paraisópolis

14h30 - Samba de Dandara

15h45 - Orquestra Filarmônica de Paraisópolis

16h45 - Negra Li

17h45 - Chico César e Orquestra De Paraisópolis

18h10 - Chico César, Negra Li e Orquestra Filarmônica de Paraisópolis

TALKS

11h10 - O ciclo infinito da economia circular e seus benefícios para o planeta, com mediação de Fernando Beltrame, presidente da Eccaplan e organizador do Festival do Consumo Consciente; Gilberto Natalini, secretário de mudanças climáticas da cidade de São Paulo; Eunice Lima, diretora de comunicação e relações governamentais da novelis e Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat)

12h05 - Como Identificar um produto sustentável?, com Andrea Cepeda, engenheira de projetos de sustentabilidade da Viña Concha y Toro; Priscilla Arantes, gerente de Comunicação da B-Corp Brasil e

Carol Piccin, da Materia Lab

13h - O que é consumo consciente?, com Carmem Silva, professora, urbanista e liderança MSTC e Cozinha Ocupação 9 de julho; Ciça Pereira, da Afrotrampos e Nina Orlow, do movimento ODS e GT Meio Ambiente / Rede Nossa São Paulo

14h - Upcycling, com Liu Berman, liderança do Reiventando Futuros; Cibele Barros, fundadora do Tecido Social e Agustina Comas

15h - É panc! O mundo das plantas selvagens alimentícias, com Regina Fukuhara, professora de Panc (plantas alimentícias não convencionais)

FESTIVAL DO CONSUMO CONSCIENTE

Quando Dom. (15), das 10h às 18hOnde Parque Villa-Lobos - av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros)Preço GrátisLink: https://www.instagram.com/festconsumoconsciente/

