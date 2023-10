SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, cancelou a cerimônia de entrega de um prêmio à escritora palestina Adania Shibli. Segundo a Litprom, associação literária alemã que organiza o evento, o motivo foi a guerra entre Israel e Hamas, de acordo com comunicado divulgado na sexta-feira (14).

"Devido à guerra iniciada pelo Hamas, que afeta milhões de pessoas em Israel e na Palestina, o organizador Litprom decidiu não realizar a cerimônia de entrega do LiBeraturpreis na Feira do Livro de Frankfurt. A Litprom está procurando um formato e cenário adequados para o evento posteriormente", informa em seu site oficial.

O romance "Detalhe Menor" trata sobre o sequestro e assassinato de uma garota beduína por soldados israelenses em 1949. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, Shibli narra os pormenores da captura e morte da jovem beduína. Na segunda, ela descreve os esforços de uma mulher palestina que, décadas depois, decide viajar em busca de mais informações sobre aquele antigo episódio.

A obra concorreu, em 2021, ao International Booker Prize, principal prêmio para literatura não anglófona publicada no Reino Unido, e chegou ao Brasil no mesmo ano pela editora Todavia.

Segundo o jornal The New York Times, a indicação de Shilbi para o prêmio gerou controvérsia no país. Ulrich Noller, jornalista do júri da feira, renunciou ao cargo após o anúncio. Recentemente, um crítico literário do jornal alemão Die Tageszeitung afirma que a obra retrata Israel como assassina.