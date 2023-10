SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 76 anos assumiu ser o responsável por roubar o par de sapatos vermelhos usado por Judy Garland em "O Mágico de Oz", de 1939. O calçado foi roubado em 2005 do museu que leva o nome da atriz e recuperado pelo FBI em 2018.

Terry Martin foi acusado em maio deste ano pelo desaparecimento do item que se tornou clássico nos pés da personagem Dorothy. Nessa semana, quase 20 anos depois do crime, ele se declarou culpado e agora aguarda em liberdade a audiência na qual sairá sua sentença, ainda sem data marcada, segundo o Departamento de Justiça americano em Dakota do Norte.

Os promotores, porém, recomendaram que Martin não cumpra tempo na prisão. Ele chegou ao tribunal em cadeira de rodas e com um cilindro de oxigênio.

Durante um tribunal em Minnesota, cidade natal da atriz e onde fica o Museu Judy Garland, Martin disse ter usado um pequeno martelo para entrar no estabelecimento e quebrar o vidro que protegia os sapatos.

Martin também contou que percebeu que não queria mais os calçados após descobrir que eles eram feitos de vidro e não de ruby. Ele se livrou do par, mas não ficou claro como o fez.

A polícia só resgatou o item em 2018, após a autenticidade ser confirmada pelo Museu Nacional de História Americana do Instituto Smithsonian. Ele era um dos quatro pares restantes usados no filme. O departamento de Justiça o reconhece como "um dos itens mais notórios" na indústria do cinema.

Na época do roubo, os sapatos valiam US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões), mas seu valor foi estimado em US$ 3,5 milhões (por volta de R$ 18 milhões).