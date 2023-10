SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha mais nova de Bill Gates, fundador da Microsoft, está conhecendo melhor um dos netos do cantor Paul McCartney.

Recentemente, os dois curtiram juntos uma viagem à França e Phoebe Gates compartilhou uma foto ao lado de Donald. "Paris em filme", escreveu ela na legenda.

A jovem estuda em Stanford e é fruto do relacionamento do bilionário com Melissa Gates. Já Arthur se formou em Yale em história e agora atua como investidor no mercado financeiro.

O jornal britânico Daily Mail diz que a relação entre as famílias é antiga, já que a tia de Arthur, a estilista Stella McCartney, é amiga pessoal de Melissa, mãe de Phoebe. Até abril deste ano, Phoebe namorava um colega da faculdade.