SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tasca da Esquina traz para os Jardins, em São Paulo, o mesmo menu que foi servido ao papa Francisco durante um voo entre o Vaticano e Portugal neste ano. Elaborado pelo chef da casa, Vítor Sobral, o cardápio traz os pratos especiais entre 17 e 18 de outubro.

Por R$ 349, o público provará quatro pratos, cada um harmonizado com vinhos específicos. Para a entrada, o chef preparou uma tábua com presunto de porco preto, queijo Serra da Estrela e geleia de figo --sabores que combinam com o Monsaraz Rosé.

Em seguida, o restaurante oferece vitela estufada em vinho do Porto, acompanhada de purê de amêndoas e nabos. Depois, é hora da garoupa dourada (peixe de carne branca e macia), servida com creme de tomate assado e batata-doce

Para finalizar, a casa exibe seu bolo de laranja, servido com creme de pistache e pera assada. Tudo harmonizado com o Porto Messias Tawny.

Segundo o Tasca da Esquina, 20% do valor arrecadado com o menu será destinado a ações sociais da Catedral da Sé, no centro.

Quem quiser experimentar o cardápio papal completo deve fazer a reserva pelo telefone (11) 3262- 0033 ou pelo e-mail gerencia@tascadaesquina.com.br.

TASCA DA ESQUINA

Alameda Itu, 225 - Jardins, região oeste.

Tel: (11) 3262-0033.

Aberto de ter. a sex., das 12h às 15h e 19h às 23h. Sáb., das 12h às 23h. Dom., das 12h às 17h.

@tascadaesquinasp