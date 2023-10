ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band decidiu cancelar duas versões do MasterChef para 2024. No ano que vem, a emissora não fará o MasterChef +, dedicado a cozinheiros idosos, e o MasterChef Júnior, apenas com crianças. A ideia é reduzir o desgaste da produção, que completará dez anos no ar.

A informação consta no plano comercial do MasterChef, enviado ao mercado publicitário na semana passada, ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso.

Com isso, apenas duas versões serão produzidas. Entre 7 de maio e 22 de outubro, com 25 episódios, a Band exibirá a versão tradicional com amadores, a 11ª desde que o formato chegou ao Brasil, em 2014.

Já entre 29 de outubro e dezembro, o MasterChef Profissionais terá sua sexta fase levada ao ar. Serão 10 episódios ao todo. A prioridade de renovação de patrocinadores é com quem anunciou este ano, como a rede de supermercados Pão de Açúcar.

A Band tem motivos para seguir produzindo o MasterChef. O primeiro deles é o faturamento. Possuem contrato com a Band para anunciar no MasterChef as empresas Barilla, BemBrasil, Brastemp, Cacau Show, Café L'or, Eisenbahn, Mitsubishi, Pão de Açúcar, Piracanjuba, Royal Prestige, Salsaretti, Seara e Zero-Cal.

Junto ao sucesso publicitário que ainda existe, está o grande êxito na internet. No YouTube, a temporada 2023 da versão com profissionais tem média de 1,8 milhão de visualizações por episódio. Por lá, a Band costuma dividir o programa em cinco partes.

Mesmo disponibilizado gratuitamente pela plataforma de vídeos do Google, o MasterChef também vai bem na HBO Max, onde entrou neste ano por causa da fusão entre Warner e Discovery --que é parceira da TV do Morumbi na atração.

Desde a estreia da fase deste ano em maio, o MasterChef figura frequentemente no top 10 da plataforma. Na semana pessada, chegou a ficar em quinto lugar na HBO Max, superando grandes produções, como a série original Yargi.