SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Paes Leme, 40, mostrou nas redes sociais nesta segunda-feira (16) as reações dos seus amigos íntimos após anunciar sua gravidez. Na última quinta-feira (12), ela tornou público que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

Giovanna Ewbank (com quem apresenta o podcast Quem Pode, Pod), Bruno Gagliasso e família, Preta Gil, Fernanda Rodrigues, Giovanna Lancellotti e João Vicente de Castro foram alguns dos que receberam a notícia em primeira mão. Aos que não foram contemplados, a atriz se desculpou: "Nem todo mundo atendeu e não lembrei de várias pessoas, mas perdoem a grávida".

Fernanda descreveu sua própria reação: "O tempo parou para meus amigos olharem a minha barriga". "Quantas reações lindas, emocionadas e cheias de amor de quem esteve ao meu lado desde sempre e pra sempre. Amamos vocês", disse ela, em nome do casal.