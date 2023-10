SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após encerrar as atividades da Biblioteca Claudie Monteil, localizada em seu prédio no Centro da cidade, na rua General Jardim, a Aliança Francesa realizará no dia 21 de outubro uma Feira Aberta, na qual será possível adquirir parte do acervo da instituição por preços acessíveis.

Anunciado no dia 10 de outubro, o fechamento da biblioteca vem de encontro também ao encerramento das atividades do prédio localizado no Centro, onde funciona o Teatro Aliança Francesa, um dos espaços históricos das artes cênicas da cidade e por muitos anos a sede do grupo Tapa.

Para substituir a Biblioteca Claudie Monteil, a instituição inaugurou, em seu prédio na Faria Lima, o Espace Culture, que segue oferecendo livros e material online para consulta. A feira no prédio do Centro acontece entre às 11h e às 19h e estarão disponíveis, além dos livros, DVD's, dicionários e histórias em quadrinhos.