SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões de A Fazenda 15 (Record) vão ficar sem água quente até a noite desta terça-feira (17). A casa toda recebeu a punição após Nadja Pessoa infringir uma das regras do confinamento: ela levou água para a área dos animais -o que é proibido.

A maioria dos participantes do reality ficou decepcionada com a notícia, que foi anunciada após o toque das sirenes, no início da noite desta segunda-feira (16).

Até a semana passada, os competidores haviam contabilizado 200 horas de punições, o que equivale a mais de oito dias completos em perrengues.

A casa deve ficar ainda mais agitada nesta terça, quando será formada a quarta roça da temporada.