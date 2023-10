SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro aceitar a denúncia do Ministério Público e abrir processo contra o apresentador Bruno de Luca por não ter prestado socorro ao ator Kayky Brito no seu atropelamento no dia 2 de setembro, o advogado dele se pronunciou.

Segundo Rodrigo Brocchi, "Bruno de Luca não cometeu o crime de omissão de socorro". Em resposta ao pedido da reportagem, ele afirma que não existe a possibilidade deste tipo de crime se qualquer pessoa que esteja próxima ao acidente preste assistência à vítima.

"Bruno não foi o causador do acidente, que tem obrigação específica de prestar socorro, como de fato o fez, bem como não exerce qualquer função que lhe traga a obrigação legal de prestar socorro", diz. "Se assim fosse, todos os presentes que não tenham sido a pessoa a telefonar para os bombeiros teriam praticado omissão de socorro", completa.

A Folha de S.Paulo teve acesso ao documento de indiciamento. Agora, a Justiça deverá convocar testemunhas e intimar a defesa de Bruno de Luca para que ele se defenda e prove que não sabia que era Kayky quem tinha sido atropelado, como alegou em entrevistas e depoimentos.

No seu inquérito, a Polícia Civil do Rio não havia indiciado Bruno de Luca. Nas imagens do acidente, Luca aparece com Kayky, mas vai embora sem socorrê-lo mesmo testemunhando o acidente.

"De Luca foi o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita", afirma o texto do Ministério Público.

Tags:

Advogado