SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mary Sheila, 43, anunciou a morte de sua avó, Maria Luciana de Paula, de 89 anos. Na semana passada, a atriz chegou a reclamar do "descaso" recebido no CER (Centro de Emergência Regional) Leblon, no Rio de Janeiro.

"Ela partiu, está nos braços do amado da vida dela. Foi assim que ela falou: 'Estou indo encontrar com meu amado senhor Jesus'. Esse é o legado que minha avó deixou. Legado de fé, de força e perseverança [...] Ela foi, mas me deixou exemplo, legado, ensinamentos, ajudou a formar o meu caráter. Então só tenho a agradecer", disse a atriz em vídeo publicado no Instagram.

Na sexta-feira (13), ao reclamar do atendimento no Hospital, Mary disse que a avó estava com problema nos rins e esperou quatro horas em uma cadeira de rodas, já que não havia leitos disponíveis.

No dia seguinte, a atriz disse que a avó estava internada. "O quadro dela está bem complicado devido à idade, né? E ela tem Alzheimer também, mas está tudo bem [...] Ela está sendo super bem acompanhada, não posso reclamar. Tá certo que essa é obrigação deles mesmo, cuidar. Não estão fazendo mais que a obrigação. Mas está tudo certo, ela está sendo amparada e bem cuidada. Agradeço a todos vocês que compartilharam o meu vídeo, que me ajudaram".

O UOL entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, responsável pelo Hospital Hugo Miranda, que enviou nota:

"A direção do CER Leblon informa que a Sra. Maria Luciana, de 89 anos, estava internada há cinco dias na UTI da unidade, recebendo todos os cuidados necessários. Desde sua chegada à unidade na última sexta-feira (13), a Sra. Maria Luciana recebeu atendimento médico, passou por todos os exames clínicos e laboratoriais necessários e foi avaliada por uma equipe de nefrologia, permanecendo na cadeira somente no período de pré-internação, enquanto se definia as necessidades clínicas para o caso".