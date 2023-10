ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora da televisão desde agosto, quando seu programa Terceiro Tempo foi finalizado, o apresentador Milton Neves está com uma situação indefinida na Band. Seu contrato atual é válido até dezembro. Existem negociações para sua continuidade, mas sem previsão se darão certo ou não.

A Band propôs um ritmo mais lento de trabalho para Milton, algo já conversado desde o início do ano. A ideia é que ele tenha um programa na TV, de forma conjunta com o rádio, mas com conforto para que ele grave sem prejudicar seu desempenho no ar.

A emissora também não deseja que Milton tenha algum problema de saúde agravado. O programa falaria de esporte e teria formato opinativo, parecido com o que o radialista faz na Rádio BandNews FM e na Rádio Bandeirantes.

Hoje, Milton grava suas participações diárias da sua casa, com conforto e apoio médico. A família do apresentador participa as conversas. Existe boa vontade dos dois lados em seguir com algum vínculo, até pela amizade de Milton com Johhny Saad, dono do Grupo Bandeirantes.

À Folha de S.Paulo, Milton Neves confirmou que conversa com a emissora para um novo contrato e que é grato pelo espaço que teve nos últimos anos.

"Eu amo a Bandeirantes. Já estou em um ritmo mais leve desde agosto, quando saí do ar na televisão. O Johnny Saad é um grande amigo. Estamos conversando sobre continuidade ou não. Se um dia me aposentar, quero aposentar com a notícia de que a Band é primeira colocada na audiência", disse ele.

Milton Neves está na Band desde 2008, em uma segunda passagem. A primeira foi entre 1999 e 2001, quando apresentou o Supertécnico. Após sete anos na Record, Neves voltou à TV do Morumbi e participou de coberturas da Copa do Mundo de 2010 e 2014, além de comandar programas como o Terceiro Tempo e Band Mania.

Em agosto, após ter alguns problemas de saúde no ar causados por uma depressão que trata após a morte de sua esposa em 2020, a Band optou por tirar Milton Neves do ar após conversas com familiares e com o próprio jornalista, para preservá-lo.

No lugar, entrou no ar o Apito Final, comandado pelo ex-jogador Neto, a apresentadora Lívia Nepomuceno e a comentarista Marília Ruiz. A atração tem marcado 2 pontos de média em São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos), mesma média de Neves antes de sair do ar.