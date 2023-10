SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor de funk MC Guimê, que recentemente se separou da cantora Lexa, cobriu a tatuagem que tinha em homenagem à ex-mulher. A alteração do desenho foi compartilhada pelo próprio artista em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (17).

A tatuagem original, que retratava Lexa em sua perna, foi substituída por uma nova imagem de uma mulher usando um boné e uma bandana na boca.

Além disso, Guimê também decidiu tatuar a palavra "Love" na testa, demonstrando seu apreço pelo sentimento e talvez sinalizando um novo capítulo em sua vida.

A tatuagem em homenagem a Lexa, realizada em fevereiro de 2022, era uma declaração de amor pública do cantor. Na ocasião, Guimê escreveu: "Hoje eu eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada na minha alma e no meu coração desde que eu a conheci."

No entanto, o relacionamento entre MC Guimê e Lexa chegou ao fim no final de setembro, marcando o término de um casamento que começou em 2018. Antes de sua separação, o casal havia se reconciliado em junho, após um período de afastamento por conta de um suposto assédio do produtor musical dentro do BBB 23.