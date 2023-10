SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jada Pinkett Smith contou em sua nova autobiografia, Worthy, que construiu "quarto do sexo" para ela e Will Smith, quando os dois ainda eram casados e os filhos, Jaden e Willow Smith, eram pequenos. O livro foi lançado nesta terça-feira (17) e o portal Page Six destacou o trecho.

A estrela de "Girls Trip" escreveu que os filhos dormiam com ela quando crianças e "continuaram a fazê-lo todas as noites por alguns anos". Mas, uma vez que Jaden completou cerca de 6 anos, Jada percebeu que Will estava cansado da arrumação e teve uma ideia.

"Para nos dar nosso próprio espaço, eu até construí um ninho de amor separado e bonito para nós dois adultos em nosso quarto, completo com um teto abobadado cheio de estrelas cintilantes", ela escreveu.

A atriz contou que, com o tempo, as crianças também tomaram conta do espaço, até passarem a dormir em seus próprios quartos.

Jada também tornou público que ela e Will estão separados desde 2016. Quando o ator deu o famoso tapa em Chris Rock no Oscar de 2022 por fazer uma piada sobre a alopecia da esposa, os dois não estavam juntos.