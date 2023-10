SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record). Um dos três será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (19). Jenny Miranda venceu a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda.

Jenny Miranda, Kally Fonseca e Nadja Pessoa foram indicadas na votação desta terça-feira (17) e se enfrentaram no desafio do dia. André já estava na roça por ter sido uma indicação surpresa durante a formação da roça.

Na prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (18), as três jogadoras precisavam passar por uma série de obstáculos. Na primeira parte, elas pedalavam em uma bicicleta fixa até girar um cubo. Com a liberação, elas corriam para um painel de pinball, marcavam pontos e seguiam para as etapas seguintes, que consistia em uma pescaria de cubos e arremesso em cestas de basquete.

No fim, elas deviam completar uma estante com 12 cubos, na ordem correta. A vitória seria da participante mais rápida. Na conclusão da prova do fazendeiro, Jenny venceu.

A fazendeira da semana terá o direito de mandar um peão diretamente para a roça na formação da próxima berlinda.

A votação oficial da roça é realizada pelo site R7, e pede que o espectador escolha quem ele deseja que siga no reality.