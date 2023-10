ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu fazer mudanças profundas no The Masked Singer Brasil para 2024. A quarta temporada do programa comandado por Ivete Sangalo vai mudar de horário após a edição de 2023 perder o primeiro lugar de audiência para as transmissões do Campeonato Paulista na Record.

Antes exibida às 15h45, a atração irá ao ar por volta das 14h20, logo após a sessão de filmes Temperatura Máxima. A concorrência será um pouco mais leve e a disputa será com o Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli no SBT.

Contra os jogos dos clubes paulistas na TV de Edir Macedo, a emissora não fará nenhuma outra produção e escalará uma segunda sessão de longas-metragens para a faixa. Luciano Huck entrará às 17h45. A partir de abril, o Domingão será dividido em duas partes: uma antes e outra depois do futebol das 16h.

Outra mudança importante no Masked Singer Brasil foi feita em seu elenco. O humorista Eduardo Sterblich e o ator Mateus Solano deixaram o júri da atração. Solano está dedicado à novela "Elas por Elas" e Sterblich voltará a dramaturgia da emissora.

Sabrina Sato é a única confirmada. Taís Araújo, que está desde a primeira temporada, negocia sua continuidade e tem conversas avançadas para seguir. Dois novos jurados, que ainda estão em definição, vão entrar.

Outra novidade é na reportagem de bastidores do programa. Contratada desde 2022 para a função, a cantora Priscilla Alcantara ?vencedora da primeira temporada? deixará o programa.

Em seu lugar, a Globo escalou Kenya Sade, apresentadora do Multishow e que estreou na TV aberta nas transmissões de festivais de música ao vivo neste ano, como The Town e Loolapalloza.

The Masked Singer Brasil é uma produção da Endemol Shine Brasil em parceria com a Globo. A emissora cede artistas e paga um valor pela atração, que é toda produzida e entregue pronto para exibição pela produtora.