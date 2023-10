ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo reajustou sua tabela em quase 10% e vai cobrar um valor recorde para os patrocinadores que desejarem anunciar nas transmissões de futebol nacional da emissora em 2024.

Pela primeira vez, o pacote comercial do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil terá uma arrecadação acima de R$ 2 bilhões para a empresa.

A informação consta no documento enviado às agências de publicidade, obtido pela reportagem. Ao todo, a Globo disponibiliza oito cotas de patrocínio para a TV aberta pelo valor de R$ 260,1 milhões cada uma.

No ano passado, a emissora cobrou R$ 239,9 milhões. É um aumento de 8,4% em relação aos valores praticados para 2023.

Todos os espaços do pacote comercial do futebol nacional são vendidos ao preço de tabela pela empresa, sem negociação ou descontos. A projeção da emissora é arrecadar R$ 2,080 bilhões ao todo. É o pacote publicitário mais caro da televisão brasileira.

Vale ressaltar que este pacote comercial contempla apenas transmissões da liga nacional e do mata-mata brasileiro. Partidas da seleção brasileira, Libertadores da América e do futebol feminino são vendidas separadamente para aumentar ainda mais a arrecadação.

A emissora deseja negociar todos os espaços do futebol nacional até dezembro deste ano. As empresas Nivea, Ambev, Betnacional, Hypera Pharma, Itaú, Stellantis e Vivo, que anunciam no Brasileirão neste ano, têm prioridade na renovação dos contratos.

Elas precisam sinalizar até o dia 30 deste mês se continuam com o investimento da Globo para o ano que vem. O F5 soube que o Itaú, patrocinador histórico do futebol na emissora, já sinalizou que continuará.

Somente para Brasileirão e Copa do Brasil, a Globo promete 46 datas de transmissão em 2024. São 38 rodadas do Brasileirão, e outros oito jogos da copa nacional na TV aberta. No mata-mata, a emissora só começa sua transmissão a partir da fase de oitavas de final.