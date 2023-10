ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo aprovou o projeto de uma novela de Mauro Wilson, roteirista de programas de humor que estreou em folhetins com "Quanto Mais Vida, Melhor!", novela das sete exibida entre 2021 e 2022. Sua nova trama substituirá "A Vovó Sumiu", sucessora de "Fuzuê" na faixa das sete, a partir de fevereiro de 2024.

Chamada provisoriamente de "Conta Comigo", a história de Mauro Wilson falará de uma mulher que sofre um abuso do marido, e foge para a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, para se esconder após os maus tratos.

O vilão vai usar os filhos que teve com a mulher para torturá-la e a fará perder a memória com crises de pânico oriundas das suas maldades.

Quem teve acesso ao argumento afirma que a produção tem um potencial que lembra filmes dedicados a fazerem o público chorar, inspirados especialmente no trabalho do escritor Nicholas Sparks, autor de "Diário de Uma Paixão" (2004) e "O Melhor de Mim" (2014).

A Globo decidiu dar uma nova chance para Mauro Wilson como novelista pela qualidade do roteiro de sua primeira produção. Como obra, "Quanto Mais Vida, Melhor!" foi bem avaliada pela direção da emissora. Mas os espectadores parecem não concordar com a cúpula do canal.

"Quanto Mais Vida, Melhor!" marcou média de apenas 20,4 pontos de audiência em São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos). Foi o pior índice desde "Geração Brasil" (2014), esquecível trama que teve média de 19 pontos às 19h.

A novela de Wilson também chegou a perder o primeiro lugar de audiência no horário para o SBT, no dia 27 de novembro de 2021, quando a emissora mostrou a final da Libertadores da América naquele ano, vencida pelo Palmeiras em jogo contra o Flamengo.

Na avaliação interna, a produção não foi melhor na audiência por ter entrado no ar em um período complicado, quando grande parte do público retomou suas atividades festivas após o avanço da vacinação contra a Covid-19.

Também pesa a favor de "Quanto Mais Vida, Melhor!" sua boa aceitação boa no mercado estrangeiro. No Uruguai, por exemplo, a novela teve boa audiência na Teledoce, parceira de longa data da Globo no país.

"Conta Comigo" será anunciada oficialmente ao mercado publicitário nesta quinta-feira (19), no Upfront 2024, evento realizado pela Globo para apresentar as novidades da programação.