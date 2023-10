SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rachel Sheherazade, 49, foi expulsa de A Fazenda 15 na tarde desta quinta-feira (19) após uma agressão a Jenny Miranda. Uma das queridinhas do público na competição, antes de se envolver com o entretenimento, ela trilhou longa carreira no jornalismo.

Nascida em João Pessoa, Rachel se formou em jornalismo na Universidade Federal da Paraíba e foi em seu estado natal onde começou a trabalhar em emissoras afiliadas. Antes de ser contratada pelo SBT em 2011, quando ganhou projeção nacional, a jornalista atuava como âncora na TV Tambaú.

Foi lá que ela viralizou pela primeira vez ao criticar o Carnaval e afirmar que a data virou um "negócio dos ricos". Durante sua passagem de quase dez anos pela emissora de Silvio Santos, onde ficou até 2020, protagonizou outras polêmicas.

Em 2014, quando apresentava o SBT Brasil, Rachel disse que a ficha de um adolescente era "mais suja que pau de galinheiro" após a exibição de uma reportagem que mostrava o jovem sendo espancado enquanto estava amarrado a um poste. Ela também sugeriu que os defensores dos direitos humanos "adotassem um bandido".

Além da carreira no telejornalismo, Rachel também foi comentarista na rádio Jovem Pan. Entre 2014 e 2015, foi contratada como âncora do Jornal da Manhã. Em 2017, levou uma bronca de Silvio Santos durante entrega do Troféu Imprensa. Na época, ele afirmou que a contratação da jornalista "se deu por sua beleza e por sua voz, apenas para ler notícias e não dar a sua opinião".

Em janeiro de 2022, ela venceu na Justiça uma batalha judicial contra a emissora para o reconhecimento de vínculo empregatício. Atualmente, Rachel é colunista da revista Isto É.