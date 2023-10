ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo não vai cumprir a promessa que fez de transmitir ao vivo, em TV aberta, a final da Libertadores feminina caso houvesse a presença de clubes brasileiros.

Mesmo com o clássico Palmeiras x Corinthians, um dos maiores confrontos do futebol nacional, a emissora optou por seguir sua programação normal por conta do horário da partida, marcada para às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (21).

Desde a última quarta-feira (18), executivos de esporte da Globo tentavam negociar com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) uma alteração no horário do jogo para uma faixa de programação melhor para a sua grade.

A sugestão era uma troca para a faixa das 22h30, logo após a novela "Terra e Paixão". O Altas Horas, de Serginho Groisman, teria seu horário ajustado e seria exibido mais tarde. A Globo queria mostrar para todo o Brasil.

A Conmebol, no entanto, rejeitou uma troca por causa de compromissos locais na sede do torneio, na Colômbia. A Conmebol trabalha para lotar o estádio da final, e o horário das 18h30 (naquele país) foi considerado o mais adequado.

Com a Globo fora, a final da Libertadores feminina ficará restrita a TV paga e no streaming. SporTV e BandSports vão mostrar o jogo na televisão por assinatura.

No YouTube, o canal Goat e os sites clubistas Nosso Palestra e Meu Timão em suas páginas também transmitem. O Goat tem sido o mais visto entre os três, com quase 200 mil telespectadores simultâneos na semifinal entre Corinthians e Internacional, por exemplo.