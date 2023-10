SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fazenda 15 explicou e detalhou a expulsão de Rachel Sheherazade no programa desta quinta-feira (19). A apresentadora Adriane Galisteu começou o reality da Record recuperando um histórico da casa toda e o início dos desentendimentos após a vitória de Jenny Miranda na prova do fazendeiro, na noite desta quarta-feira (18).

O programa exibiu as discussões dos integrantes da casa com a jornalista, que se negou a executar o trato das ovelhas em obrigação dada por Jenny. Além da rainha da semana, Tonzão Chagas foi outro peão que discutiu com Rachel.

Mais tarde, Márcia Fu chegou a chamar a jornalista e a fazendeira de "molecas", e outros participantes debateram o fato de Rachel não se submeter às atividades solicitadas. Lucas Souza disse que não iria insistir com a amiga, enquanto outros peões se revoltaram com a falta de ação da peoa.

Conforme imagens exibidas pela Record, Rachel Sheherazade colocou a mão com força na boca de Jenny, no estábulo da casa, durante uma discussão. As duas se afastaram após discutirem mais uma vez. A emissora disse que ela infringiu uma regra do programa, de agredir outro participante, e por isso que foi expulsa.

Galisteu formalizou a desclassificação e perguntou como os roceiros estavam. André afirmou que se sentia triste pelo ocorrido: "Muito triste com essa narrativa de violência que vem sendo colocada dentro dos realities do Brasil. Tivemos situação de homofobia, de peitar, e acho isso difícil de conviver. Por um lado, aliviado. Por outro, muito triste pelo que aconteceu."

Kally comentou sobre "um propósito de Deus": "Muito aliviada por conta da roça, mas muito triste pela Rachel. Espero que o Brasil abrace ela, pois estamos aqui mandando energia positiva. Acredito num propósito de Deus e acho que isso é o melhor pra ela". Nadja também deu sua versão: "Eu passei por uma expulsão e me coloquei no lugar dela. Não deve ser fácil e deve estar muito difícil pra ela."

Por fim, Galisteu encerrou dizendo que a edição seguia quente. "O jogo acabou para a Rachel, mas segue firme para vocês. Ontem completamos um mês de Fazenda e, posso falar? O programa está entregando tudo e engajando geral! Então vamos jogar, não percam o foco", finalizou a apresentadora.