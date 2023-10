SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Gabriela contou aos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira (20) que fez uma cirurgia ginecológica. O procedimento aconteceu no início de outubro após a jornalista levar um susto com os sintomas.

"Andei sumida. No dia 2 deste mês de outubro, eu iria viajar para Londres, com uma esticadinha em Lisboa. Pois é. Não viajei. Tive sintomas de um prolapso genital, que eu não conhecia", disse ela no vídeo. "Trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, órgãos uterinos", explicou ela.

Marília disse ainda que estava entre os grupos mais propícios a apresentar a condição: "esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois. Partos normais e bebezões".

A jornalista contou que tudo aconteceu muito rápido após o aparecimentos dos sintomas: "Em dois dias eu estava numa mesa de cirurgia. Fui operada por um cirurgião ginecológico maravilhoso". "A recuperação, não vou mentir para vocês, não está sendo muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo. Novos hábitos", disse ela.

A jornalista contou que ganhou uma "linha de polipropileno lá por dentro" e que está "reaprendendo as funções intestinais, sem o prolapso".