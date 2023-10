SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma novidade sobre o passado de Britney Spears foi conhecida em sua autobiografia A Mulher em Mim. Revistas americanas tiveram acesso ao material, que só será lançado em 24 de outubro, e reportaram que a cantora descreveu a experiência "dolorosa" que teve ao realizar um aborto há mais de 20 anos, quando namorava Justin Timberlake.

Segundo o site TMZ, a cantora escreveu que o procedimento foi feito em casa, para que a informação não se tornasse pública. "Era importante que ninguém descobrisse sobre a gravidez ou o aborto, o que significava fazer tudo em casa", escreveu ela. Ela diz que o procedimento foi "agonizante" e que medicação causou-lhe uma dor física intensa.

Britney teria feito o aborto deitada no chão do banheiro, enquanto seu namorado tocava guitarra. "Eu continuei chorando e soluçando até que tudo acabasse. Levou horas, e não me lembro como terminou, mas eu me lembro, vinte anos depois, da dor e do medo", escreveu ela.

Os cantores americanos começaram o relacionamento em 1999, quando Britney tinha 17 e Justin, 18 anos. Segundo ela também escreveu no livro, o aborto só aconteceu por conta do cantor: "Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos jovens demais".