SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vocalista do Evanescence, Amy Lee, já desembarcou em São Paulo e cumprimentou os fãs em um momento pouco exclusivo. Após a performance da banda em Curitiba nesta quinta-feira (19), a cantora aterrissou no Aeroporto de Congonhas, onde foi calorosamente recebida por uma multidão ansiosa.

No entanto, o momento mais notável da chegada de Amy foi a sua decisão de pegar um ônibus comum para se locomover pela cidade. Ignorando qualquer vestígio de estrelismo, a artista embarcou em um ônibus cheio de passageiros, optando por permanecer em pé como qualquer cidadão comum.

Mesmo durante a sua viagem no transporte público, Amy Lee não perdeu a oportunidade de compartilhar sua simpatia com os fãs, fazendo um vídeo descontraído com um deles.

Neste sábado (21), o Evanescence se apresenta no palco do Allianz Parque, em São Paulo, e a turnê segue no país com paradas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.