SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens do embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, cantando "Cheia de Manias", do Raça Negra, viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (20). No clipe, o representante político soltou a voz e provocou muitos gritos e aplausos na plateia durante o K-Festival de cultura sul-coreana, em Brasília.

O evento, na verdade, ocorreu entre os dias 13 e 15 de outubro, no estacionamento do Complexo Cultural Feira da Torre de TV, na capital federal. Em sua 1ª edição, a ação comemora os 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil.

Nas redes sociais, outras imagens de Lim Ki-mo cantando "Pense em mim", de Leandro e Leonardo, e "Evidências", famosa na voz da dupla Chitãozinho e Xororó, também divertiram os usuários. "Isso é raça coreana", agradeceu ele, após terminar o número da faixa do Raça Negra.

Não é a primeira vez que o embaixador viraliza na web com sua performance musical. Em abril de 2022, em um jantar oficial, ele cantou "Evidências" e "Garçom", de Reginaldo Rossi. Em novembro do mesmo ano, após o jogo da Copa do Mundo do Brasil e da Coreia do Sul, em que o país asiático perdeu por 4 a 1, Lim Ki-mo voltou a apresentar "Evidências", durante um evento para ver a partida.

Tags:

Festival