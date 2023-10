SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Daniel Craig se despedir da franquia de "007" com o filme "Sem Tempo para Morrer", lançado em 2021, o que os fãs mais querem saber é quem será o próximo James Bond. Mas ainda há um longo caminho pela frente, é o que disse a produtora Barbara Broccoli.

Enquanto isso, eles poderão assistir a 007: Road to a Million, novo reality show inspirado na franquia que será lançado na plataforma de streaming Amazon Prive Video. O programa será apresentado por Brian Cox, o Logan Roy de "Succession", e estreia dia 10 de dezembro.

Os executivos ainda não começaram a modernizar a franquia e James Bond não foi reinventado para a nova era. Segundo o jornal The Guardian, Broccoli afirmou que o próximo filme terá que refletir a forma como o mundo mudou nas últimas décadas, desde quando Craig assumiu o papel do agente.

"Volto a [007 - Contra] GoldenEye quando todos estavam dizendo 'a Guerra Fria acabou, o muro acabou, Bond está morto, não há necessidade de Bond, o mundo inteiro está em paz e agora não há vilões', e isso estava errado!'". Com o personagem, eles queriam criar um herói do século 21.

Broccoli diz que o reallity show é "uma coisa divertida para se fazer enquanto isso" e que ajudaria a matar a saudade dos fãs pela famosa franquia.

O programa, no qual a produtora e seu meio-irmão, Michael G Wilson estiveram envolvidos na seleção do elenco, apresenta nove duplas enfrentando desafios físicos e psicológicos em locais relacionados aos filmes para ganhar 1 milhão de libras. Eles também serão testados com perguntas sobre o espião.

A produtora afirma que o programa tem o mesmo heroísmo e coragem dos filmes. "É um entretenimento realmente bom e é isso que as pessoas precisam".