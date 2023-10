SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Helio de La Peña e o cartunista Adão Iturrusgarai lançam o livro "Aventuras de um Pijamão" nesta quarta-feira (25) na Drummond Livraria, em São Paulo.

Publicada pelas editoras Almedina Brasil e Banca do Minhoca, a coletândea de charges e crônicas faz rir ao esmiuçar temas como casamento, solteirice e sexo (ou a falta dele). Na casa dos 60 anos, os autores disparam suas piadas contra a pegação, a não-monogamia e outras "vulgaridades" da modernidade.

Autointitulados "dinossauros, machos, héteros e cis", Peña e Iturrusgarai investigam com humor porque as pessoas ainda optam pelo matrimônio ao mesmo tempo em que desejam estar solteiras.

A noite de autógrafos do livro "Aventuras de um Pijamão" contará com a presença dos dois autores a partir das 19h, na livraria localizada dentro do Conjunto Nacional.

NOITE DE AUTÓGRAFOS DO LIVRO "AVENTURAS DE UM PIJAMÃO"

Quando: Qua. (25), às 19h

Onde: Drummond Livraria (Conjunto Nacional) - Avenida Paulista, 2073, Consolação, região central

Tags:

SP