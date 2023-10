SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tonzão Chagas foi o vencedor da prova de fogo realizada neste domingo (22) em A Fazenda 15 (Record). Como prêmio, ele receberá o lampião com duas opções de poder: o da chama laranja (escolhido pelo público) e o da chama branca (escolhido pela produção).

O poder da chama branca só deverá ser revelado na terça-feira (24) durante a formação da roça, mas é pouco provável que seja pior que o da chama laranja. Isso porque quem receber o poder da chama laranja estará automaticamente na roça.

"Você é o terceiro roceiro de hoje", dirá o texto escrito no pergaminho. "Caso você já esteja na roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede."

A escolha foi revelada ao público pela apresentadora Adriane Galisteu nesta tarde por meio do PlayPlus. Logo depois, três participantes disputaram a prova de fogo: além de Tonzão, Henrique Martins e Kamila Simioni.

Os peões que participariam da prova foram definidos na sorte. Eles precisavam tirar bolinhas amarelas de uma urna. Os demais tiraram bolinhas vermelhas.

A prova em si exigia equilíbrio e paciência. Os participantes, com a ajuda de dois colegas escolhidos antes, tinham que encaixar bolinhas em um labirinto circular disposto em uma plataforma móvel.

Tonzão jogou com WL Guimarães e Yuri Meirelles. Henrique escolheu Lily Nobre e Radamés Furlan, enquanto Kamila pediu ajuda a Cezar Black e Shayan.

A disputa não foi exibida na íntegra (ela poderá ser vista no programa de segunda-feira, 23), mas Tonzão se saiu melhor. Por terem perdido, Henrique e Kamila estão na baia. Além deles, Lily e Cezar Black também foram escolhidos para o castigo.

Com a vitória, Tonzão poderá escolher com qual poder ele quer ficar e com qual irá "presentear" um colega. Na prática, poderá escolher um dos participantes que irão para a próxima roça.