SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Madonna nunca foi santa, e é disso que o público dela gosta. A cantora, que deu início a sua nova turnê, "Celebration", no último dia 14 em Londres, passou pela Bélgica neste final de semana ?e fez a temperatura subir neste outono europeu.

Trechos da apresentação, em que ela aparece cercada por seus bailarinos, estão viralizando na internet (confira abaixo). Nesse momento do show, ela chama um convidado para se sentar no meio do palco com ela. A pessoa é então surpreendida por três bailarinos descamisados, que abaixam as calças e rebolam com os bumbuns à mostra, como se fossem strippers. Um deles também simula fazer sexo oral na cantora.

Após a performance erótica, o convidado é convidado a dar nota. Até agora, ninguém se atreveu a dar menos que 10 para os bailarinos Jaxon Willard, Donnie Jr Duncan e Prince.

Entre os que já passaram pelo banquinho estão o DJ e produtor musical Diplo e a cantora FKA Twigs. "A Madonna me convidou a subir no palco e não disse nada além de: 'Sente-se aí e seja um bom jurado'", contou Diplo.

Aos 65 anos, está na estrada pela primeira vez desde 2020 com sua turnê global "Celebration", um show que abrange mais de 40 de seus sucessos ao longo de quatro décadas. A estreia aconteceu três meses após a data prevista originalmente, devido a um problema de saúde da ícone do pop.

Em junho, Madonna foi hospitalizada pouco antes da data programada para o início da turnê no Canadá. Na época, seu empresário disse que ela estava com uma "infecção bacteriana grave", que resultou em internação na unidade de terapia intensiva por vários dias.

Por mais de duas horas, com a ajuda de seus dançarinos e alguns de seus seis filhos, Madonna canta sucessos como "Holiday," "Like a Prayer," "Hung Up," "Ray of Light" e "Bad Girl." A turnê vai passar por 78 cidades da América do Norte e da Europa. Por enquanto, não há datas previstas no Brasil.