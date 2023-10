SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A viúva de Chico Anysio afirma que, apesar da longa batalha na Justiça pela herança do ator, quer se reencontrar com os filhos do artista. Malga di Paula foi casada com Chico por 15 anos, até a morte dele, em 2012.

Neste domingo (23), em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ela disse que quer provas de que roubou um centavo sequer e reafirma que não recebeu nada dos bens deixados pelo ator.

"Desafio a qualquer pessoa provar que peguei um centavo. Fui inventariante durante anos, em nenhum momento tive oportunidade de falar. As pessoas falam que não fui eficiente, concordo. Não tive a assistência jurídica correta", afirmou.

Malga ainda contou que considera os oito filhos do falecido marido sua família e que continua os amando. Após o início da briga, tentou contatá-los, mas foi impedida por advogados.

"Eles não quiseram porque disseram que o advogado não quer que conversem comigo. Se fosse conversado direito, teria aberto mão da herança."

Em agosto deste ano, Nizo Neto, um dos herdeiros de Chico, afirmou que o pai não deixou bens materiais a ele a não ser documentos pessoais.

"É muito estranho o cara não deixar nada de material. [Foi] Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada. Não via nada. Confiava em todo mundo. Era é um péssimo homem de negócio."