SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Este final de semana foi de muito agito e curtição para os famosos, que dirá Daniela Mercury. A cantora celebrou 40 anos de carreira com um show no Rio de Janeiro. Além da festa por si só, subiram ao palco Ivete Sangalo e Luísa Sonza.

A artista logo tratou de demonstrar o carinho pelas amigas com um beijo em ambas. "Hoje eu estou muito beijoqueira. Primeiro a Ivete, depois Luísa. É a emoção do momento. Felicidade pura", escreveu em uma publicação no Instagram.

Mercury ainda marcou a página oficial da esposa, Malu Verçosa, e brincou: "Esse post é para ela não pedir o divórcio, me ajudem."

Nos comentários, Ivete chamou a cantora de "rainha" e desejou muitos anos de carreira. "Te amo. Gatilho ciúmes."