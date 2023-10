SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hoje, dia 23 de outubro, será um novo dia para Regina Duarte, 76. Após 50 anos como uma das maiores estrelas da TV Globo ?de onde pediu demissão para assumir a Secretaria Especial de Cultura de Jair Bolsonaro, cargo que ocupou por três meses?, a ex-namoradinha do Brasil lança-se oficialmente como artista plástica.

Os trabalhos que vem desenvolvendo na arte botânica, alguns deles publicados em seu Instagram entre fotos de gatinhos, receitas de pudim e declarações raivosas contra a comunidade LGBTQIA+, foram reunidos e estarão expostos na mostra "A natureza e eu: Novas descobertas", com vernissage marcada para justamente para esta segunda-feira (23).

No convite virtual, também postado em suas redes, Regina aparece arrancando cascas de árvore e folhas e anuncia: "Estou descobrindo novos significados na obra de Deus, na obra da natureza". No vídeo, curtinho, ela termina sua atuação pegando uma flor amarela e a oferecendo em direção à câmera, com um sorrido cândido, depois de beijá-la.

Gabriela Duarte, filha da atriz, que recentemente se viu em meio aos bombardeios do Hamas em Israel, visitou a exposição, em uma loja de molduras em Moema, na zona sul de São Paulo, e compartilhou fotos ao lado da mãe. "Está tão bonito! E ela está tão feliz", escreveu na legenda.

Regina explica assim o seu trabalho: "Este é o meu show. Neste processo, fui descobrindo que sou aquela pequena semente que cresceu, floresceu, gerou frutos e revela através desta mostra nove meses de fecundo. Nascemos de uma semente, viramos criança, adolescemos, amadurecemos, envelhecemos e enrugamos."