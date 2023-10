SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O supergrupo Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators marcou uma apresentação de sua turnê "The River Is Rising - Rest of the World Tour '24" para São Paulo para o dia 31 de janeiro de 2024.

As vendas já estão abertas pelo site Eventim e também pela bilheteria do Teatro Unimed, onde acontece o show.

A banda, formada pelo guitarrista do Guns N' Roses Slash e o vocalista do Alter Bridge Myles Kennedy, além de Todd Kerns, Frank Sidoris e Brent Fitz, divulga "4", quinto álbum solo de Slash e o quarto do grupo.

Os ingressos custam a partir de R$ 380, na pista comum, e vão até R$ 900, no camarote.

SLASH FEAT MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

Quando: 31/1/24, às 19h

Onde: Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço: A partir de R$ 380

Link: https://www.eventim.com.br/artist/slash/