ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo prepara novidades nem tão novas assim para o Caldeirão, apresentado nas tardes de sábado por Marcos Mion. A principal delas é uma espécie de releitura do Gugu na Minha Casa, um quadro clássico apresentado por Gugu Liberato (1959-2019) quando comandou o Domingo Legal, no SBT.

No novo quadro, descrito no pacote comercial do programa ao qual a reportagem teve acesso, Mion visita a casa de um telespectador que se inscreverá para participar do quadro através das plataformas digitais da Globo.

Mion vai até a casa do sorteado anônimo e realizada uma espécie de sonho após cumprir alguns desafios, que serão estipulados na hora pelo apresentador. Um famoso também pode chegar na casa da pessoa e ajudá-la a cumprir as missões.

Vale ressaltar que não é o primeiro clássico comandado por Gugu que Mion resgata na Globo. Fã confesso do apresentador e seu colega nos tempos de Record, Mion já resgatou a Prova do Bicho, outro quadro do auge do Domingo Legal.

Na Globo, ele chamou de Toque de Caixa. Na dinâmica, famosos eram convidados a colocar a mão em uma caixa sem saber o que havia dentro. Poderia ser um bicho ou um objeto qualquer. O quadro teve apenas uma temporada após ser criticado nas redes sociais.

O objetivo da Globo é tirar Marcos Mion do estúdio para tornar o seu programa menos cansativo. Outro quadro previsto para estrear em 2025 é o Caldeirokê, uma homenagem aos karaokês de todo o Brasil. Mion também fará entrevistas com famosos em suas residências.

Desde sua estreia na Globo, Mion tem visto uma queda sensível, mas visível, em sua audiência. Em 2021, quando estreou, o Caldeirão fechou com 12,7 pontos de média na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos).

Já em 2022, Mion caiu um décimo e obteve 12,6 pontos na capital paulista. Em 2023, a redução já é mais relevante e, até o momento, o apresentador tem 11,7 pontos de média.

Mesmo com os números, Mion segue líder de audiência com tranquilidade. Até agora, ele só perdeu o posto para finais de futebol mostradas pelo SBT esporadicamente no horário.