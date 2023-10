SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta-feira (27), a Vila Mariana ganha 14 novos estabelecimentos culinários concentrados em um único número da avenida Domingos de Morais. Chamado de Vila Gastronômica Mariana, o endereço reúne marcas que servem desde entradas a sobremesas, passando por bebidas e até azeites artesanais.

Dentre as novidades, pelo menos oito delas ganham seu primeiro endereço físico em São Paulo. Isso porque elas funcionavam apenas sob demanda, em eventos e feiras. Foi em ambientes como esse que Eduardo Massao Sudo teve a ideia de abrir a Vila e conheceu as pessoas por trás das marcas que viriam a integrá-la.

O empresário também é dono de duas das marcas presentes na Vila, a The Poke Store, especializada na culinária japonesa, e a Mr. Garlic, que vende sanduíches feitos com pasta de alho. Antes do novo empreendimento, o proprietário morou por duas décadas no Japão, onde teve cinco estabelecimentos que iam de restaurantes a izakayas -uma espécie de pub.

Além das duas casas, o local conta com a Kento Café, especializada em cafés gourmet, e a marca de cervejas artesanais Soul Hops entre as bebidas. Para comer, a Cantina Santa Maria serve massas artesanais italianas, a Prima Pizza oferece diversos sabores de pizza feitas com massas de fermentação natural, a Brooklyns produz hambúrgueres artesanais e A Casa do Churrasco serve refeições com grelhados e espetos.

Entre os doces, a Amollis é uma marca de sorvetes artesanais, a Pudim Din prepara pudins de diversos sabores, a Nella é uma confeitaria especializada em cookies, a Balas da Kah vende sete sabores envolvidos em caramelo, e a Bake Sale, que surgiu como uma confeitaria especializada em macarrons. Outra marca encontrada na Vila é a Ouro de Sant'Ana, que faz azeites artesanais.

Durante os dois primeiros meses a partir da inauguração, o horário de funcionamento do local será das 11h às 23h, de domingo a domingo.

VILA GASTRONÔMICA MARIANA

Av. Domingos de Morais, 2036, Vila Mariana, @vilagastronomicamariana