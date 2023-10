BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) retomou nesta segunda-feira (23) os despachos presenciais no Palácio do Planalto, após um período de recuperação de cirurgias no quadril e nas pálpebras.

O petista recebeu o ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e o músico britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd.

Em suas redes sociais, Lula lembrou que o músico tentou visitá-lo em Curitiba, quando o atual presidente estava preso na unidade da Polícia Federal.

"Há cinco anos, @rogerwaters tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Hoje, quando ele retorna ao Brasil, nos encontramos no gabinete da Presidência no Palácio do Planalto. #WishYouWereHere", escreveu o presidente, fazendo referência a canção do Pink Floyd.

O músico fará uma série de apresentações no Brasil a partir desta terça (24), em Brasília.