SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza foi diagnosticada com pneumonia, mas já está medicada. A informação foi confirmada pela assessoria da artista à reportagem. Devido à doença, toda a agenda e compromissos da semana foram cancelados.

"Já foi medicada, tudo sob controle", disse a equipe da artista, que não fez novas publicações nas redes sociais nos últimos cinco dias.

As apresentações de novembro de Iza seguem confirmadas. Além do festival Rock the Mountain, IZA fará performances no Allianz Parque, em São Paulo, e no La Lolie Festival, em Pernambuco.

Em agosto, a cantora lançou o disco "Afrodhit", composto por 13 músicas inéditas.