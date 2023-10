SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser expulsa de A Fazenda 15 por agressão à peoa Jenny Miranda, Rachel Sheherazade participou de entrevista à Record e afirmou que voltaria ao programa, se existisse a possibilidade. A jornalista também avaliou suas amizades no reality.

"Voltar para a Fazenda 15 eu voltaria, já falei para o Carelli. Voltaria para uma possível repescagem. Não é a dinâmica do programa, mas se houvesse, por acaso, adoraria voltar", disse Rachel. Mas, não seria o mesmo com outro reality: "Fazer outro reality, não. Acho que essa é uma experiência única, eu já tenho 50 anos (sei que não parece...rs). Passar por tudo de novo é um carrossel de emoções".

Expulsa na última semana por uma agressão a Jenny, a jornalista afirmou ter cortado relações com a peoa: "Nem olhar para ela! Tenho certeza que um dos meus quatro amigos do pôr do sol vai estar na final e quero estar lá para abraçar o vencedor".

Rachel também disse não querer manter contato com a maioria das pessoas em A Fazenda 15 fora do seu grupo de amigos do quarto Pôr do Sol. Fora dele, "só o Cezar Black".