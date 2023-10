SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears novamente se envolveu em um incidente no trânsito do sul da Califórnia, de acordo com relatos das autoridades. Desta vez, a artista teria sido parada por um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia após supostamente cometer uma conversão inadequada.

Conforme registros judiciais obtidos pelo TMZ, o motivo da abordagem policial teria sido a alegação de que Britney cruzou as linhas duplas da via, uma infração de trânsito proibida pelas leis locais. Como resultado, ela foi multada em US$ 327 (cerca de R$ 1,6 mil), com prazo para pagamento até o dia 21 de novembro.

Recentemente, a cantora já havia sido parada por um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia no Condado de Ventura por excesso de velocidade em seu veículo Mercedes branco. Nessa ocasião, ela também foi multada por dirigir sem carteira de motorista válida e por não apresentar prova de seguro.

Para resolver essas questões, Britney teve que pagar um total de US$ 1.140 em multas (cerca de R$ 5,7 mil), conforme registros disponíveis online. Pelo menos, a cantora não acumulou mais infrações no trânsito, podendo agora focar em cumprir as obrigações financeiras decorrentes dessas ocorrências.

