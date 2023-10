SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner surpreendeu seus fãs ao revelar seus planos de lançar um novo trabalho musical. Desta vez, sua fonte de inspiração para esse projeto é o acidente quase fatal que ele enfrentou no início deste ano. O indicado ao Oscar compartilhou a notícia emocionante com seus seguidores através de uma postagem no Instagram.

Em suas palavras, Renner descreve o projeto como "uma coleção de músicas que escrevemos sobre diferentes marcos na minha jornada de recuperação desde o dia 1º de janeiro deste ano". Ele nomeou esse empreendimento de "Love and Titanium", destacando que a experiência de criar essas músicas foi dolorosa, curativa e catártica para ele.

Comovido, ele expressou a esperança de que consiga reunir a coragem necessária para compartilhá-lo com seu público. A imagem anexa à postagem parece ser a capa do EP "Love and Titanium", e o teaser é acompanhado pela promessa de que estará disponível "em breve".

Vale ressaltar que Renner não é estranho ao mundo da música. Seu primeiro trabalho musical foi a canção "Heaven Don't Have a Name", lançada em 2019, seguida pelo EP "The Medicine" em março de 2020.