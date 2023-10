SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rachel Sheherazade está repercutindo nas redes sociais após afirmar que o salário que recebia no SBT não possibilitou a compra de uma casa própria. Ela afirmou que a quantia mensal "em torno de R$ 200 mil" era abatida com diversos descontos e negou que o valor fosse "milionário".

Após a fala da jornalista, Gil do Vigor, economista e ex-BBB, opiniou sobre o assunto e disse que faltou aconselhamento financeiro a Sheherazade.

"[Com esse valor] Ela já está entre os 1% da população com os maiores salários. Portanto, parece que faltou a Rachel buscar aconselhamento. Falo para todos, é importante cuidar do seu dinheiro. É aquela música: 'dinheiro na mão é vendaval'", escreveu ele em uma publicação no Instagram.

A ex-peoa expulsa do reality show rural A Fazenda 15 na última semana participou do Link Podcast e disse ainda que priorizou seu sustento e a educação dos filhos, já que é mãe solo.

"Consegui juntar alguma coisa, mas nada mais do que isso. Talvez no futuro achava que desse para juntar e financiar alguma coisa, mas não deu."