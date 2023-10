SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O perfil do Massive Attack no Instagram usou a conta na manhã desta terça-feira (24) para anunciar a morte do guitarrista Angelo Bruschini. Em julho, o músico contou aos fãs que teve o diagnóstico de câncer no pulmão.

O Massive Attack ficou conhecido no Brasil pelo hit 'Angel', tema de abertura da novela Verdades Secretas, exibida em 2021, na Globo

O Massive Attack foi fundado em Bristol, no fim dos anos 1980.

São quatro membros originais: Robert "3D" Del Naja, Adrian "Tricky" Thaws, Andrew "Mushroom" Vowles e Grant "Daddy G" Marshall.

Bruschini entrou na banda em 1997, durante as gravações do disco 'Mezzanine'.

"Devastados! Tivemos muita sorte em termos compartilhado essa vida juntos. Um talento brilhante e excêntrico. Impossível dimensionar sua contribuição. Descanse em paz, Angelo", dizia a publicação na rede social do grupo.