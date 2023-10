SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira, 23, o músico britânico Angelo Bruschini. Ele era guitarrista na banda Massive Attack desde a década de 1990. O artista tinha câncer no pulmão.

A morte do guitarrista foi confirmada pelo perfil da banda no X, o antigo Twitter. "Um brilhante e singular talento. Impossível quantificar a sua contribuição para a Massive Attack. Fomos sortudos de compartilhar a vida", diz a publicação.

"Já ouvi 'boa sorte' de especialistas do hospital duas vezes por causa do câncer de pulmão. Tive uma vida ótima, vi o mundo muitas vezes, conheci pessoas maravilhosas, mas a porta está se fechando, acho que vou escrever um livro", publicou o músico no Facebook em julho.

Ele respondeu a comentários da publicação dizendo que o câncer estava avançando e que pouco podia ser feito. "Me sinto bem. O câncer foi encontrado de forma tardia, mas tempo está passando", escreveu ele.

A banda de trip-hop Massive Attack foi formada nos anos 1980 e emplacou dois álbuns nas paradas musicais do Reino Unido.

Uma das canções mais famosas da banda no Brasil é "Angel", que tocou na abertura da novela "Verdades Secretas".