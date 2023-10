SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais atrações do Primavera Sound, que acontece em São Paulo nos dias 2 e 3 de dezembro, o duo inglês Pet Shop Boys fará uma apresentação extra na cidade no dia 4 de dezembro, na Audio.

Os ingressos para a apresentação única da turnê "Dreamworld: The Greatest Hits Live" serão vendidos pelo site da Tickets for Fun a partir das 12h desta terça-feira, 24 de outubro. Cada entrada custa entre R$ 450 (pista, no valor inteiro) e R$ 560 (mezanino). É possível parcelar a compra em até três vezes sem juros.

Quem preferir comprar seus ingressos sem taxa de conveniência deve fazer a transação na bilheteria oficial da Tickets for Fun, que fica no Teatro Renault, na Bela Vista.

Além do Pet Shop Boys, o Primavera Sound São Paulo também já anunciou uma apresentação extra da cantora canadense Carly Rae Jepsen, que acontecerá no domingo, dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro.

O evento, marcado para acontecer no Autódromo de Interlagos, tem entre suas atrações The Cure, The Killers, Grimes e Beck, entre outros.

PET SHOP BOYS

Quando 4/12, às 21h

Onde Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Preço A partir de R$ 450

Link: https://ticketsforfun.com.br/